Desarrollo Humano

Celebramos Nuestros Derechos: Jornada recreativa por los 36 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Nov 25, 2025

En el marco de los 36 años de la sanción de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el Consejo Local para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia invita a toda la comunidad de Villa La Angostura a participar de una tarde de juegos, encuentro y actividades recreativas.

El objetivo de esta jornada es promover, visibilizar y celebrar los derechos de niñas, niños y adolescentes, generando un espacio comunitario de disfrute en familia y fortaleciendo la participación y el juego como elementos fundamentales para su desarrollo integral.

El encuentro se llevará a cabo el martes 26 de noviembre, de 14:00 a 17:00 horas, en calle Cerro Bayo, entre Michay y Los Maquis.

Habrá propuestas lúdicas, juegos, deportes y actividades abiertas para todas las edades, con el acompañamiento de referentes e instituciones que trabajan por la protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia.

Desde el Consejo Local se invita a todas las familias a sumarse y compartir una tarde pensada especialmente para ellos y ellas, celebrando la importancia de una comunidad comprometida con sus derechos.

By Prensa Vla

