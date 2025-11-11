La Secretaría de Desarrollo Humano invita a la actividad “ENTRE MATE Y MATE, HABLEMOS DE NUESTROS HIJOS ADOLESCENTES”

El Equipo de Coordinación de Dispositivos Territoriales de Promoción y Protección de Derechos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, junto con el Equipo de Directivo del CPEM n°68, te invitan a participar en el Dispositivo de Apoyo a las Crianzas – Módulo Adolescencias.

¿Qué es?

Un ciclo de charlas y encuentros diseñado para abordar los desafíos de la crianza en la adolescencia. Juntos construiremos herramientas para fortalecer los lazos familiares y construir herramientas y apoyos para acompañar a nuestros hijos/as adolescentes en esta etapa de la vida. ¡Además, habrá actividades específicas para los adolescentes en un espacio pensado para ellos y ellas!

Agenda de encuentros:

Tema : Riesgos (Martes 11 de Noviembre, 18:30 a 20:30 hs).

Tema : Redes (Martes 18 de Noviembre, 18:30 a 20:30 hs).

Lugar de encuentro:

CPEM N° 68, Río Malleo 50

Contacto: 2944-663970

Inscripción a través del siguiente enlace: https://forms.gle/csgjKu7X8bh69Gt87

¡No te pierdas esta oportunidad de crecer y aprender juntos! ¡Te esperamos!