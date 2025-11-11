Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Desarrollo Humano Municipalidad de Villa la Angostura

La Secretaría de Desarrollo Humano invita a la actividad “ENTRE MATE Y MATE, HABLEMOS DE NUESTROS HIJOS ADOLESCENTES”

Nov 10, 2025

El Equipo de Coordinación de Dispositivos Territoriales de Promoción y Protección de Derechos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, junto con el Equipo de Directivo del CPEM n°68, te invitan a participar en el Dispositivo de Apoyo a las Crianzas – Módulo Adolescencias.

¿Qué es?

Un ciclo de charlas y encuentros diseñado para abordar los desafíos de la crianza en la adolescencia. Juntos construiremos herramientas para fortalecer los lazos familiares y construir herramientas y apoyos para acompañar a nuestros hijos/as adolescentes en esta etapa de la vida. ¡Además, habrá actividades específicas para los adolescentes en un espacio pensado para ellos y ellas!

Agenda de encuentros:

Tema : Riesgos (Martes 11 de Noviembre, 18:30 a 20:30 hs). 

Tema : Redes (Martes 18 de Noviembre, 18:30 a 20:30 hs).

Lugar de encuentro: 

CPEM N° 68, Río Malleo 50

Contacto: 2944-663970 

Inscripción a través del siguiente enlace:  https://forms.gle/csgjKu7X8bh69Gt87

¡No te pierdas esta oportunidad de crecer y aprender juntos! ¡Te esperamos!

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Dirección de Tránsito y Transporte Municipalidad de Villa la Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura – Operativo de Seguridad ASICS K42

Nov 10, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

10 de Noviembre – Día de la Tradicion.

Nov 10, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

El Municipio presentó el Plan de Gobierno 2026 ante autoridades locales.

Nov 7, 2025

Otras noticias

Desarrollo Humano Municipalidad de Villa la Angostura

La Secretaría de Desarrollo Humano invita a la actividad “ENTRE MATE Y MATE, HABLEMOS DE NUESTROS HIJOS ADOLESCENTES”

10 noviembre, 2025 Prensa Vla
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

TALLER ISSN RESPIRA ¡Una experiencia para reconectar con tu respiración, tu cuerpo y tu bienestar!

10 noviembre, 2025 Prensa Vla
Dirección de Tránsito y Transporte Municipalidad de Villa la Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura – Operativo de Seguridad ASICS K42

10 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

10 de Noviembre – Día de la Tradicion.

10 noviembre, 2025 Prensa Vla