Se vivió con entusiasmo la Maratón Nacional de Lectura en la comunidad educativa de Villa La Angostura.

Sep 29, 2025

En el marco de la Maratón Nacional de Lectura, la comunidad educativa y familias de Villa La Angostura participaron de dos encuentros llenos de emoción y recuerdos compartidos.

Durante la mañana y la tarde, la Escuela N°341 recibió a estudiantes de ambos turnos, quienes disfrutaron de la lectura junto a la reconocida narradora Cristina Digi, invitada especial que año tras año acompaña esta iniciativa, motivando a niños y niñas con su calidez y experiencia.

Por la tarde, el evento se trasladó al Centro de Cuidados Infantiles (CCI), donde se llevó adelante una jornada de lectura abierta a toda la familia.

La actividad contó con una destacada ambientación realizada por el equipo del CCI, la animación de un conductor que mantuvo a todos muy motivados y nuevamente la participación de Cristina Digi.

La convocatoria fue excelente: participaron niños, papás, mamás y hasta jóvenes que años atrás asistían al CCI como pequeños, recordando en voz alta los momentos en que aprendieron a leer y cuando se les contaban cuentos. Fue un espacio de encuentro intergeneracional que despertó gran emoción y reconocimiento a la importancia de la lectura como puente de unión entre pasado, presente y futuro.

La jornada dejó en claro que leer no solo es un acto individual, sino también una experiencia comunitaria y afectiva, que fortalece vínculos y renueva tradiciones culturales en nuestra localidad.

