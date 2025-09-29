Se vivió con entusiasmo la Maratón Nacional de Lectura en la comunidad educativa de Villa La Angostura.

En el marco de la Maratón Nacional de Lectura, la comunidad educativa y familias de Villa La Angostura participaron de dos encuentros llenos de emoción y recuerdos compartidos.

Durante la mañana y la tarde, la Escuela N°341 recibió a estudiantes de ambos turnos, quienes disfrutaron de la lectura junto a la reconocida narradora Cristina Digi, invitada especial que año tras año acompaña esta iniciativa, motivando a niños y niñas con su calidez y experiencia.

Por la tarde, el evento se trasladó al Centro de Cuidados Infantiles (CCI), donde se llevó adelante una jornada de lectura abierta a toda la familia.

La actividad contó con una destacada ambientación realizada por el equipo del CCI, la animación de un conductor que mantuvo a todos muy motivados y nuevamente la participación de Cristina Digi.

La convocatoria fue excelente: participaron niños, papás, mamás y hasta jóvenes que años atrás asistían al CCI como pequeños, recordando en voz alta los momentos en que aprendieron a leer y cuando se les contaban cuentos. Fue un espacio de encuentro intergeneracional que despertó gran emoción y reconocimiento a la importancia de la lectura como puente de unión entre pasado, presente y futuro.

La jornada dejó en claro que leer no solo es un acto individual, sino también una experiencia comunitaria y afectiva, que fortalece vínculos y renueva tradiciones culturales en nuestra localidad.