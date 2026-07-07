Capacitación en Ley Micaela para trabajadores y trabajadoras del Hospital Dr. Oscar Arraiz.

Desde las Áreas de la Mujer y Diversidad de la Secretaria de Ciudadanía de la

Municipalidad de Villa la Angostura, en conjunto con la Dirección del Hospital Dr. Oscar

Arraiz y el Consultorio Diverso y se realizó un espacio de formación en Ley Micaela para

trabajadoras y trabajadores del Hospital Dr. Oscar Arraiz.

En esta oportunidad se abordaron temáticas como violencia de género, diversidad,

abordajes oportunos, violencia institucional, entre otros.

Estos espacios posibilitan adquirir herramientas para garantizar el acceso de las personas

del colectivo LGBTIQ al sistema de salud de forma segura y con perspectiva de género y

derechos humanos.

Agradecemos a la Linea 148, a la Lic. Jimena Blanco y al Lic. An Millet por sus aportes para

brindar herramientas que aportan al trabajo diario en los circuitos de salud.

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