Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Dirección del Área de la Mujer

Capacitación en Ley Micaela para trabajadores y trabajadoras del Hospital Dr. Oscar Arraiz.

Jul 7, 2026

Desde las Áreas de la Mujer y Diversidad de la Secretaria de Ciudadanía de la
Municipalidad de Villa la Angostura, en conjunto con la Dirección del Hospital Dr. Oscar
Arraiz y el Consultorio Diverso y se realizó un espacio de formación en Ley Micaela para
trabajadoras y trabajadores del Hospital Dr. Oscar Arraiz.
En esta oportunidad se abordaron temáticas como violencia de género, diversidad,
abordajes oportunos, violencia institucional, entre otros.
Estos espacios posibilitan adquirir herramientas para garantizar el acceso de las personas
del colectivo LGBTIQ al sistema de salud de forma segura y con perspectiva de género y
derechos humanos.
Agradecemos a la Linea 148, a la Lic. Jimena Blanco y al Lic. An Millet por sus aportes para
brindar herramientas que aportan al trabajo diario en los circuitos de salud.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Dirección del Área de la Mujer Municipalidad de Villa la Angostura

Prevención y acompañamiento para nuestras juventudes

Abr 8, 2026
Dirección del Área de la Mujer

El Área de Adultos/as Mayores invita una charla sobre Educación Física y sus beneficios en el Síndrome Metabólico.

Oct 6, 2025
Dirección del Área de la Mujer Municipalidad de Villa la Angostura

Hoy se realizará una Caminata Cultural para Personas Mayores en Villa La Angostura,

Jun 5, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

Zoonosis realizará una nueva jornada de vacunación antirrábica, desparasitación e inscripción para castraciones.

7 julio, 2026 Prensa Vla
Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

El fútbol infantil vuelve a la cancha con el Torneo Municipal de Invierno.

7 julio, 2026 Prensa Vla
Dirección del Área de la Mujer

Capacitación en Ley Micaela para trabajadores y trabajadoras del Hospital Dr. Oscar Arraiz.

7 julio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Salud Ocupacional participó en la Jornada sobre Consumos Problemáticos en Bariloche

7 julio, 2026 Prensa Vla