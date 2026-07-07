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Municipalidad de Villa la Angostura

Reunión de Gabinete Ampliado y balance del primer semestre del año

Jul 7, 2026

El Intendente Javier Murer, junto a la Vice Intvendente, Tamara Martinez, encabezaron la Reunión de Gabinete Ampliado en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes”. La convocatoria reunió a Secretarios, Subsecretarios y Coordinadores de todas las áreas del Ejecutivo Municipal .

El encuentro tuvo como objetivo realizar el balance del primer semestre del año y proyectar las prioridades para la segunda mitad de 2026.

Los principales ejes del balance enero-junio 2026 fueron desarrollados por cada Secretaria, entre ellas podemos destacar desde la Secretaría de Planeamiento Ambiente y Obra Pública, la continuidad del Plan de Pavimentación y mejoramiento de los espacios públicos y la concreción del recambio de cañería en el barrio Las Piedritas.

Desde la Secretaría de Hacienda y Modernización, se presentó una ejecución presupuestaria ordenada y la presentación de una campaña de regularización de deudas de contribuyentes, pago de sueldos al día yBúsqueda de financiamiento provincial para obras estratégicas.“Cerramos un primer semestre con mucho trabajo en la calle y con las cuentas ordenadas.

El desafío ahora es sostener la obra pública, acompañar a las familias en el invierno y seguir posicionando a Villa La Angostura como destino turístico y deportivo todo el año”.

“Este gabinete ampliado nos sirve para ajustar prioridades, escuchar a cada área y planificar los próximos 6 meses con objetivos claros y medibles”, expreso el Intendente Javier Murer.

Las proyecciones para el segundo semestre se enfocan en la finalización de obras antes del verano, refuerzo de seguridad, nuevas propuestas culturales y deportivas, y una proyección de trabajos en conjunto con instituciones y vecinos.

By Prensa Vla

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