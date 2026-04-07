Campus de Fútbol Femenino y Masculino

La dirección general de Capacitación, de la Subsecretaría de Deportes te invita a participar del Campus de Fútbol Masculino destinado a jugadores de las categorías 2011, 2012, 2013 y 2014.Disertantes:

– Carlos Javier Mac AllisterEx futbolista profesional, ex Secretario de Deportes de la Nación, dirigente del Club Deportivo Mac Allister.

– Marcelo Dubié Profesor Nacional de Educación Física. Preparador Físico: Boca Juniors, Argentinos Juniors y Hiracan. Socio/Gerente “Centro de Entrenamiento Equipo Dubié”.

– Matias SosaEntrenador 5ta División Club Deportivo Mac Allister.

– Franco García VargasPreparador Físico. Responsable del área física del Club Deportivo Mac Allister.

Inscripciones: https://forms.gle/Z6nc6L8iv3CnHE6d6Lugar: Cancha Municipal de Villa la AngosturaFecha : 10 de abrilActividad Gratuita. Asistir con ropa deportiva, canilleras, medias largas, botines y/o zapatillas de fútbol estilo papi.