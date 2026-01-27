Balance del operativo de control y seguridad – 24 y 25 de enero

Durante los días 24 y 25 de enero, se llevó adelante un operativo integral de control y seguridad en la localidad, con la participación de las fuerzas de seguridad y organismos de emergencia, con el objetivo de garantizar el orden, la prevención y el cuidado de vecinos y visitantes.

En el marco de los controles vehiculares, se fiscalizaron 922 vehículos en operativos de alcoholemia, registrándose 12 resultados positivos, con graduaciones que oscilaron entre 0,69 y 1,66 g/l. Asimismo, se labraron un total de 182 infracciones de tránsito y se denunció un siniestro vial.

En relación a emergencias, no se registraron incendios estructurales ni forestales, ni intervenciones por fogones durante el período evaluado.

Por otra parte, se informó una afluencia aproximada de 5.000 personas en las playas habilitadas, sin que se registraran rescates por parte del cuerpo de guardavidas.

Desde el Municipio se destaca el trabajo articulado entre las distintas áreas y fuerzas intervinientes, y se reitera la importancia de la responsabilidad individual, el respeto por las normas de tránsito y las medidas de prevención, especialmente durante la temporada estival.

Navegación de entradas