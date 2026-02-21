Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial

Balance de Seguridad – 14 al 18 de febrero de 2026.

Feb 20, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial, informa que durante este período se controlaron 312 vehículos en operativos de alcoholemia, registrándose 11 casos positivos y un secuestro.
Se denunciaron 2 siniestros viales y no se registraron robos, daños ni incendios.
Las playas habilitadas recibieron 4.550 personas, con 4 rescates realizados por guardavidas.
El Municipio continúa trabajando de manera articulada para reforzar la prevención y la seguridad en la localidad.

