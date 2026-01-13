Se inauguró el primer Punto Seguro con tecnología satelital para emergencias y conectividad.

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, acompañó este lunes la inauguración del primer Punto Seguro con tecnología satelital para emergencias y conectividad, ubicado sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo de la Ruta de los 7 Lagos, en la zona de Ñivinco.

El acto fue encabezado por el Gobernador de la Provincia, Rolando Figueroa, y representa un avance significativo en materia de seguridad vial, asistencia al turista y respuesta ante emergencias en sectores de alta circulación turística y condiciones geográficas complejas.

Desde el Municipio de Villa La Angostura, el Intendente Javier Murer destacó la importancia de este tipo de iniciativas que fortalecen la prevención, la conectividad y el cuidado de quienes transitan por la región. “Estos dispositivos no solo mejoran la seguridad en rutas estratégicas, sino que también brindan tranquilidad a vecinos, vecinas y visitantes que recorren nuestros paisajes”, señaló.

El tótem inteligente permitirá la comunicación satelital en situaciones de emergencia, transformando un recurso proveniente de la actividad de la pesca en un beneficio directo para toda la comunidad y para quienes se desplazan por el sur de la provincia, reforzando el trabajo conjunto entre el Estado provincial y los gobiernos locales en materia de seguridad y desarrollo turístico sostenible.