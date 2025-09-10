Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: Habilitado.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERA CENTRO DE FRONTERA CARDENAL SAMORÉ Reporte N° 1 del día martes 09/09/2025A las 08:00 Estado: HABILITADO Todo tipo de vehículos PORTACIÓN OBLIGATORIO DE CADENAS
RN 231 tramo Aduana Límite con Chile calzada despejada, pronóstico de nieve probabilidad de hielo en sectores, equipos de Vialidad Nacional trabajando transitable con MAXIMA PRECAUCIÓN PORTACIÓN OBLIGATORIA DE CADENAS Paso Cardenal Samore Habilitado
HORARIOS Tránsito en general De 8:00 a 19:00 hrs ARG🇦🇷🚧 Cierre de Barrera 19:00 hrs 🇦🇷