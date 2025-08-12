Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Acompañamiento a Personas Notificadas por ANDIS para Evaluación de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

Ago 12, 2025

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), está llevando a cabo un relevamiento y auditoría de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

En este marco, se están notificando a las personas beneficiarias para que asistan a su respectivo turno de evaluación.

Desde la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, acompañamos este proceso y colaboramos activamente con las personas notificadas, con el objetivo de facilitar su acceso a la evaluación en tiempo y forma.

Se solicita a quienes hayan sido citadas que se presenten en la fecha, hora y lugar indicados en la notificación, llevando consigo la documentación médica respaldatoria y documentación personal requerida.

Es importante portar DNI, CUD en caso de tenerlo y estudios médicos, preferentemente actualizados. La asistencia al turno es FUNDAMENTAL para verificar la continuidad de los requisitos para mantener la pensión.

Asimismo, si eres beneficiario o beneficiaria de una pensión y no has sido notificado/a, te pedimos que te pongas en contacto con la Secretaría de Ciudadanía al 294446-1049.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

A partir de agosto vuelve el entrenamiento de Corn Hole, para personas mayores, todos los viernes en el SUM del Adrián Mercado.

Ago 7, 2025
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Aprobación en el Concejo Deliberante para la creación del “Consejo Consultivo Adolescente”.

Ago 6, 2025
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Aprobación en el Concejo Deliberante del Proyecto de Ordenanza de Adhesión a la Ley Provincial N.º 3409/2023 y Ley Nacional N.º 27.709 (Ley Lucio)

Ago 6, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer, recibió a la Sra. Teresa Gómez, fortaleciendo el vínculo con los adultos mayores

12 agosto, 2025 Prensa Vla
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Acompañamiento a Personas Notificadas por ANDIS para Evaluación de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

12 agosto, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Pronóstico de clima para hoy Martes 12 de Agosto.

12 agosto, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Ceremonia por el 113° Aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina.

11 agosto, 2025 Prensa Vla