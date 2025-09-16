Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura será sede de la capacitación “Vestigio de la Zamacueca a la Cueca”

Sep 16, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a participar de la capacitación “Vestigio de la Zamacueca a la Cueca”, una propuesta cultural cuyo objetivo es revalorizar nuestras raíces a través de las danzas tradicionales de la Cuenca del Norte Neuquino.

El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 20 de septiembre a las 16 horas, en el Jardín Frutillitas Nº 26 (Nahuel Huapi Km 417).

La jornada está dirigida a la comunidad en general, bailarines, docentes y amantes de las tradiciones folklóricas que deseen conocer más sobre la historia y evolución de nuestras danzas.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 2944366301 o 2942518740.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Condolencias por el Fallecimiento de Leandro Javier Antreau.

Sep 15, 2025
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

CONVOCATORIA AUDITOR/A SUPLENTE “AD HOC” – CONTADOR/A PÚBLICO/A.

Sep 15, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Avanza la Reforma del Código Civil, Comercial y de Familia: Reunión clave en la Región de los Lagos del Sur.

Sep 15, 2025

Otras noticias

Comunicado

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que mañana no habrá atención al público en las oficinas de Tránsito y Transporte.

16 septiembre, 2025 Prensa Vla
Cultura

Convocatoria abierta para Artistas y Compañías Circenses de Circo del Corredor Cultural Sur.

16 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura será sede de la capacitación “Vestigio de la Zamacueca a la Cueca”

16 septiembre, 2025 Prensa Vla
Desarrollo Local

La Dirección de Desarrollo Local de la Municipalidad de Villa La Angostura, invita al 4° Encuentro de Plantas para la Salud este Sábado 20 de Septiembre.

16 septiembre, 2025 Prensa Vla