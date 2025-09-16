Villa La Angostura será sede de la capacitación “Vestigio de la Zamacueca a la Cueca”

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a participar de la capacitación “Vestigio de la Zamacueca a la Cueca”, una propuesta cultural cuyo objetivo es revalorizar nuestras raíces a través de las danzas tradicionales de la Cuenca del Norte Neuquino.

El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 20 de septiembre a las 16 horas, en el Jardín Frutillitas Nº 26 (Nahuel Huapi Km 417).

La jornada está dirigida a la comunidad en general, bailarines, docentes y amantes de las tradiciones folklóricas que deseen conocer más sobre la historia y evolución de nuestras danzas.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 2944366301 o 2942518740.