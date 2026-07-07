La Subsecretaría de Deportes invita a
vecinos y visitantes a vivir una nueva jornada mundialista alentando juntos a
la Selección Argentina, que este martes enfrentará a Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo.
Nuestra localidad fue elegida como Punto de Aliento de la TV Pública, por
lo que el encuentro podrá seguirse en pantalla
gigante desde las 12:00 horas en
el Gimnasio Municipal Enrique
Barbagelata, en un espacio especialmente preparado para compartir este
momento en comunidad.
Además de la transmisión en vivo, habrá food trucks con propuestas
gastronómicas para que las familias, grupos de amigos y vecinos puedan
disfrutar de la previa y del partido en un ambiente festivo.
Desde el Municipio se invita a toda la
comunidad a acercarse con camisetas, banderas y toda la pasión albiceleste para
acompañar al seleccionado nacional en un partido decisivo.
📍Punto de encuentro: Gimnasio Municipal Enrique
Barbagelata
🕛 Desde las 12:00 hs
⚽ Argentina 🇦🇷 vs. Egipto 🇪🇬
Villa La Angostura vuelve a reunirse para alentar a la Selección y ser parte de esta
gran fiesta del fútbol, llevando toda la energía de nuestra comunidad a la
pantalla de la TV Pública. 🇦🇷💙🤍
La Subsecretaría de Deportes invita a