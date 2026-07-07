La Subsecretaría de Deportes invita a

vecinos y visitantes a vivir una nueva jornada mundialista alentando juntos a

la Selección Argentina, que este martes enfrentará a Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo.



Nuestra localidad fue elegida como Punto de Aliento de la TV Pública, por

lo que el encuentro podrá seguirse en pantalla

gigante desde las 12:00 horas en

el Gimnasio Municipal Enrique

Barbagelata, en un espacio especialmente preparado para compartir este

momento en comunidad.



Además de la transmisión en vivo, habrá food trucks con propuestas

gastronómicas para que las familias, grupos de amigos y vecinos puedan

disfrutar de la previa y del partido en un ambiente festivo.



Desde el Municipio se invita a toda la

comunidad a acercarse con camisetas, banderas y toda la pasión albiceleste para

acompañar al seleccionado nacional en un partido decisivo.



📍Punto de encuentro: Gimnasio Municipal Enrique

Barbagelata

🕛 Desde las 12:00 hs

⚽ Argentina 🇦🇷 vs. Egipto 🇪🇬



Villa La Angostura vuelve a reunirse para alentar a la Selección y ser parte de esta

gran fiesta del fútbol, llevando toda la energía de nuestra comunidad a la

pantalla de la TV Pública. 🇦🇷💙🤍









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