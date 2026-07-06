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Municipalidad de Villa la Angostura

Alerta meteorológica: se prevén lluvias, nevadas y condiciones adversas en la región cordillerana

Jul 6, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, entre el martes 7 y el miércoles 8 de julio se esperan lluvias persistentes, nevadas y bajas temperaturas que podrían afectar la transitabilidad en rutas y caminos de la región.

Estas condiciones favorecerán la formación de hielo sobre la calzada, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda extremar las medidas de precaución al conducir y evitar viajes que no sean indispensables.

Asimismo, se recuerda que es obligatorio portar cadenas para circular por las rutas cordilleranas y verificar el estado de los caminos antes de emprender cualquier viaje, especialmente hacia el paso internacional Cardenal Samoré.

Desde Protección Civil se solicita a vecinos y visitantes mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones de los organismos competentes, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.

Alerta Naranja (Lluvias Intensas): Rige especialmente para la zona sur cordillerana, afectando de manera directa a Villa La Angostura, San Martín de los Andes y alrededores. Se prevén precipitaciones de variada intensidad que podrían generar una rápida acumulación de agua.

Alerta Amarilla (Vientos y Nevadas): Activada por vientos fuertes en todo el territorio provincial, con ráfagas intensas, y nevadas en los sectores altos de la zona sur cordillerana.

Temperaturas y Heladas: Las heladas persistirán con temperaturas mínimas bajo cero hasta la mañana del martes.Vientos y Ráfagas: Durante la noche del martes y la madrugada del miércoles 8 de julio, se registrarán ráfagas intensas de dirección Norte y Nor-Noroeste, alcanzando velocidades estimadas entre los 70 y 78 km/h en sus momentos más complejos.

Precipitaciones y Cota de Nieve: Se espera un volumen muy significativo de lluvia debido a que la isoterma de 0°C (nivel de engelamiento) se ubicará alta, en la cota de los 2500 metros.

Esto implica que precipitará principalmente agua en los sectores poblados y de media montaña: Zona urbana (Pueblo): Se estiman 74 mm de lluvia acumulada durante la noche del martes, sumando unos 30 mm adicionales durante el miércoles.Zona de Montaña (Cerro, de cumbre a base): Se prevé un impacto de 88 a 90 mm de precipitación concentrada en el periodo nocturno.

Recomendaciones de Seguridad para la Población

Ante el riesgo de anegamientos temporarios, escurrimiento superficial e inestabilidad en las rutas, se solicita:

Evitar transitar innecesariamente: Restringir la circulación vehicular y peatonal durante los momentos de ráfagas y lluvias más intensas (martes por la noche y madrugada del miércoles).

Asegurar elementos sueltos: Revisar techos, chapas, cartelería o elementos de patio que puedan ser arrastrados por los vientos de más de 70 km/h.

Limpieza de desagües: Cooperar con la limpieza de canaletas y frentes de vivienda para facilitar el drenaje del agua y evitar acumulaciones.

Precaución extrema en rutas: Ante la combinación de agua y viento, extremar las medidas de seguridad vial, respetar estrictamente las indicaciones del personal de tránsito y consultar el estado de las calzadas antes de emprender cualquier viaje.

By Prensa Vla

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