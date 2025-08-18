Villa La Angostura recordó al General José San Martín en un emotivo acto

En el día de hoy, y en el marco de la conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, autoridades locales se reunieron en la Plaza San Martín para rendir homenaje al Padre de la Patria.La fecha no es solo un recordatorio en el calendario, sino una oportunidad para reencontrarnos con los valores de coraje, humildad y profundo amor por la libertad que marcaron la vida del Libertador.

El acto contó con la presencia del Intendente de Villa la Angostura, Javier Murer, junto a su esposa Leticia Azua, estuvieron presentes en la ceremonia, representantes de distintas fuerzas armadas y de seguridad como así también el Presidente del Concejo Deliberante, Sebastian Raimondo junto a los Concejales, Noelia Figueroa, Héctor Venica y María Eugenia Ceraso y funcionarios del Gabinete Municipal.

La comunidad educativa también dijo presente en la Ceremonia, con la participación de distintos establecimientos educativos, quienes con responsabilidad y patriotismo asistieron con sus banderas de Ceremonia.

Durante la ceremonia Conmemorativa, se destacó la figura de General San Martín con una representación escénica de la mano de Eduardo Vázques y se disfrutó de un baile tradicional a cargo de la agrupación folklórica Sembradores de Tradición “Antu Peñi”, dirigidos por los profesores Gastón Braida y Aimara Labadie y sus bailarines Uriel Labadie, Elizabeth Navarro, Aylin Pucca y Gonzalo Pucca.

El encuentro culminó con un cálido momento, en el que se compartió chocolate caliente y tortas fritas entre los presentes.

De esta manera, Villa La Angostura renovó su compromiso con la memoria de nuestro Libertador y con los valores que inspiran la construcción de una comunidad unida y con sentido de identidad nacional.