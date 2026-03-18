Dirección de Protección civil – Aviso IMPORTANTE

La Dirección de Protección Civil de la Municipalidad de Villa la Angostura, comunica que según informes meteorológicos existen probabilidades de que los próximos tres días, comenzando hoy, a partir de las 12 o 13 hs. comienza a llover, hoy precipitan unos 37 mm con ráfagas máximas de viento de hasta 32 km/h del sector Norte y temperaturas de unos 8 grados. Mañana Jueves tendremos lluvias intensas durante la madrugada y lluvia/llovizna a partir de las 10 u 11 de la mañana totalizando unos 22 mm de lluvia. El momento de mayor intensidad de los vientos se dará entre las 11 y las 15 hs con ráfagas entre los 35 y 45 km/h del sector Noroeste. El Viernes tendremos momentos de sol y llovizna por 2 mm, el Sábado igual con 2,7 mm y el Domingo 3 mm. Viernes, Sábado y Domingo la temperatura estará en ascenso comenzando con una máxima de 14°C, Sábado 10°C, Domingo mayormente nublado pero con 18°C y el Lunes parcialmente nublado y una máxima de 20°C.

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