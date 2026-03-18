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Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Protección civil

Dirección de Protección civil – Aviso IMPORTANTE

Mar 18, 2026

La Dirección de Protección Civil de la Municipalidad de Villa la Angostura, comunica que según informes meteorológicos existen probabilidades de que los próximos tres días, comenzando hoy, a partir de las 12 o 13 hs. comienza a llover, hoy precipitan unos 37 mm con ráfagas máximas de viento de hasta 32 km/h del sector Norte y temperaturas de unos 8 grados. Mañana Jueves tendremos lluvias intensas durante la madrugada y lluvia/llovizna a partir de las 10 u 11 de la mañana totalizando unos 22 mm de lluvia. El momento de mayor intensidad de los vientos se dará entre las 11 y las 15 hs con ráfagas entre los 35 y 45 km/h del sector Noroeste. El Viernes tendremos momentos de sol y llovizna por 2 mm, el Sábado igual con 2,7 mm y el Domingo 3 mm. Viernes, Sábado y Domingo la temperatura estará en ascenso comenzando con una máxima de 14°C, Sábado 10°C, Domingo mayormente nublado pero con 18°C y el Lunes parcialmente nublado y una máxima de 20°C.

By Prensa Vla

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