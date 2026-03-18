Concursos municipales: nuevos avances en el proceso de selección

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, en el marco de los concursos abiertos establecidos por los Decretos N.º 351/2026 y N.º 352/2026, se ha finalizado la etapa de evaluación de la documentación presentada por los postulantes.

La Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina (JACAD) determinó los aspirantes que continúan en el proceso de selección.

Las próximas instancias serán comunicadas a través de los canales oficiales del Municipio.

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