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Municipalidad de Villa la Angostura

Concursos municipales: nuevos avances en el proceso de selección

Mar 18, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, en el marco de los concursos abiertos establecidos por los Decretos N.º 351/2026 y N.º 352/2026, se ha finalizado la etapa de evaluación de la documentación presentada por los postulantes.
La Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina (JACAD) determinó los aspirantes que continúan en el proceso de selección.
Las próximas instancias serán comunicadas a través de los canales oficiales del Municipio.

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By Prensa Vla

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