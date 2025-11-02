Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaria de Turismo

Se viene el evento automovilístico Ferrari Cavalcade Adventure 2025.

Nov 1, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Turismo, informa que se encuentra al tanto y presta su conformidad para la realización del evento Ferrari Cavalcade Adventure 2025, organizado por Canossa Events Srl y Ferrari SpA, previsto para el martes 18 de noviembre de 2025.

Durante dicha jornada, un convoy de aproximadamente 55 vehículos Ferrari, junto con vehículos de apoyo y personal de la organización, circulará por la Ruta Nacional N° 40, ingresando a la localidad por la Av. Arrayanes, donde se efectuará una parada de exhibición entre las 11:00 y 12:00 horas, en el tramo comprendido entre Bv. Nahuel Huapiy Cerro Inacayal.

Con el objeto de garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad vial, el municipio dispondrá del corte temporal de tránsito en el mencionado tramo entre las 10:15 y 12:30 horas, con apoyo de Tránsito Municipal, Policía Provincial y Defensa Civil.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura presenta el Presupuesto Municipal 2026.

Oct 31, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer firmó el Convenio Marco correspondiente al proyecto Bosque de Lumas.

Oct 31, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Hoy Finaliza la temporada de quemas de residuos forestales en Villa La Angostura.

Oct 31, 2025

Otras noticias

Deportes

Torneo “Super 8 Newcom +50” en Villa La Angostura.

1 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaria de Turismo

Se viene el evento automovilístico Ferrari Cavalcade Adventure 2025.

1 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura presenta el Presupuesto Municipal 2026.

31 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer firmó el Convenio Marco correspondiente al proyecto Bosque de Lumas.

31 octubre, 2025 Prensa Vla