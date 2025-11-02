Se viene el evento automovilístico Ferrari Cavalcade Adventure 2025.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Turismo, informa que se encuentra al tanto y presta su conformidad para la realización del evento Ferrari Cavalcade Adventure 2025, organizado por Canossa Events Srl y Ferrari SpA, previsto para el martes 18 de noviembre de 2025.

Durante dicha jornada, un convoy de aproximadamente 55 vehículos Ferrari, junto con vehículos de apoyo y personal de la organización, circulará por la Ruta Nacional N° 40, ingresando a la localidad por la Av. Arrayanes, donde se efectuará una parada de exhibición entre las 11:00 y 12:00 horas, en el tramo comprendido entre Bv. Nahuel Huapiy Cerro Inacayal.

Con el objeto de garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad vial, el municipio dispondrá del corte temporal de tránsito en el mencionado tramo entre las 10:15 y 12:30 horas, con apoyo de Tránsito Municipal, Policía Provincial y Defensa Civil.