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Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura participó del Consejo Regional de Turismo de la Región de los Lagos del Sur.

Jun 5, 2026

El intendente Javier Murer participó este jueves del Consejo Regional de Turismo de la Región de los Lagos del Sur, realizado en Villa Traful, acompañado por la Subsecretaria de Turismo, Lorena Reumann; el Presidente de NeuquénTur, Gustavo Capiet; y la delegada regional, Eliana Rivero.

El encuentro reunió a autoridades provinciales y municipales para avanzar en una agenda de trabajo conjunta orientada al fortalecimiento del turismo en la región. Participó además la Ministra de Turismo y Ambiente de Neuquén, Leticia Esteves.

Durante la jornada se abordaron temas vinculados a la temporada invernal 2026, con especial foco en el producto nieve, las acciones de promoción turística y las estrategias de comercialización impulsadas por NeuquénTur.

Estos espacios permiten fortalecer el trabajo regional y continuar posicionando a Villa La Angostura y a la provincia de Neuquén como destinos turísticos de referencia durante todo el año.

By Prensa Vla

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