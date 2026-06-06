El Artista Guido Franco Ferrari, expone en el Museo de Arte Contemporáneo de Villa la Angostura.

Este Viernes 5 de Junio, quedó inaugurada en el Museo de Arte Contemporáneo “Conrad Meier”, de nuestra localidad, la muestra llamada “El lugar que me formó”, del artista Guido Franco Ferrari. En una jornada que reunió a vecinos, artistas y referentes de la cultura local.

La inauguración contó con la presencia del Intendente Javier Murer, acompañado de su Señora esposa Leticia Azua, junto a la Vice Intendente, Tamara Martínez, quienes acompañaron al reconocido pintor radicado en Villa La Angostura en su exposición que celebra sus diez años de trayectoria artística.

Nacido en Bariloche y profundamente vinculado a la Patagonia, Ferrari ha desarrollado una destacada carrera con exposiciones en Argentina, Europa, Estados Unidos y Brasil. Su obra refleja la identidad de la región a través de paisajes de montaña, escenas de la vida rural y la riqueza de la fauna autóctona.

“Es un orgullo recibir a Guido Ferrari en nuestro Museo. Estás propuestas acercan a la comunidad a nuevas formas de expresión y fortalecen el circuito cultural de la localidad”, expreso el Intendente Javier Murer.

La muestra permanecerá abierta al público desde hoy viernes 5, hasta el día 3 de julio en el Museo de Arte Contemporáneo “Conrad Meier”, con entrada libre y gratuita, ofreciendo a residentes y visitantes la posibilidad de recorrer una propuesta artística que pone en valor los paisajes y la esencia de la Patagonia. La actividad es organizada por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura.