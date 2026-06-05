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Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó la segunda capacitación en Comunicación Efectiva para mandos medios y jerárquicos.

Jun 5, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional, a cargo del subsecretario Marcelo Hermosilla, realizó este viernes en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes” la segunda jornada de capacitación en Comunicación Efectiva.


La actividad estuvo destinada a directores, jefes de área, subsecretarios y secretarios, con el objetivo de fortalecer herramientas de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo, promoviendo un mejor funcionamiento de los equipos de trabajo y una gestión más eficiente.


Desde el área destacaron que estas instancias forman parte de un plan de capacitación continua destinado a fortalecer las capacidades del personal municipal y mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad.

By Prensa Vla

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