Se realizó la segunda capacitación en Comunicación Efectiva para mandos medios y jerárquicos.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional, a cargo del subsecretario Marcelo Hermosilla, realizó este viernes en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes” la segunda jornada de capacitación en Comunicación Efectiva.



La actividad estuvo destinada a directores, jefes de área, subsecretarios y secretarios, con el objetivo de fortalecer herramientas de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo, promoviendo un mejor funcionamiento de los equipos de trabajo y una gestión más eficiente.



Desde el área destacaron que estas instancias forman parte de un plan de capacitación continua destinado a fortalecer las capacidades del personal municipal y mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad.