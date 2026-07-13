Villa La Angostura fortalece su temporada de invierno con los beneficios del BPN.

La presentación de los beneficios que el Banco Provincia del Neuquén (BPN) ofrecerá durante la temporada de invierno 2026 representa una herramienta estratégica para fortalecer la actividad turística en Villa La Angostura, uno de los principales destinos de nieve de la provincia.

El paquete de promociones, anunciado por el Gobierno de la Provincia, contempla facilidades de financiamiento para centros de esquí, alquiler de equipos, alojamientos turísticos, gastronomía, combustible y transporte, con el objetivo de incentivar el consumo, favorecer la llegada de visitantes y acompañar el movimiento económico que genera el receso invernal.

Para Villa La Angostura, estas medidas significan un beneficio directo para el sector turístico y comercial, ya que permiten que más personas puedan acceder a los servicios del destino mediante planes de financiación y descuentos, promoviendo una mayor permanencia de los visitantes y un incremento en el consumo en hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

Durante la presentación, el gobernador Rolando Figueroa destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para consolidar al turismo como uno de los principales motores del desarrollo económico provincial.

En ese sentido, remarcó que las promociones del BPN se complementan con importantes inversiones en infraestructura, conectividad vial y mejoras en los centros de esquí, generando condiciones para potenciar el crecimiento de destinos como Villa La Angostura durante todo el año.

Asimismo, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, señaló que el acompañamiento del BPN constituye una herramienta fundamental para fortalecer las economías regionales, promoviendo tanto el turismo de cercanía como la llegada de visitantes de otras provincias y del exterior.

Los beneficios anunciados incluyen hasta 12 cuotas sin interés para servicios vinculados a la nieve y alquiler de equipos, seis cuotas sin interés para alojamientos turísticos del sur neuquino, descuentos en gastronomía y combustible, además de promociones para movilidad mediante Cabify.

Estas iniciativas buscan generar un mayor movimiento turístico durante la temporada invernal, beneficiando de manera directa a los comercios, prestadores de servicios y trabajadores vinculados al turismo en Villa La Angostura, consolidando a la localidad como uno de los destinos más elegidos de la Patagonia para disfrutar de la nieve.