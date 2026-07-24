Llamado de Licitación Pública N°29 para El Desarrollo de Estrategia y Posicionamiento Digital de Destino Villa La Angostura.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa el llamado a Licitación Pública N.º 29/2026 para la contratación del servicio de Desarrollo de la Estrategia de Marketing y Posicionamiento Digital del Destino Villa La Angostura, con el objetivo de fortalecer la promoción turística del destino.

Las personas y empresas interesadas podrán retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Mesa de Entradas de la Municipalidad (Obispo de Nevares N.º 32) hasta el 5 de agosto de 2026, a las 10:00 horas.

La presentación de ofertas se recibirá hasta las 09:00 horas del 6 de agosto de 2026 en la Mesa de Entradas municipal.

La apertura de sobres se realizará el 6 de agosto de 2026, a las 12:00 horas, en el Centro de Congresos y Convenciones, ubicado en Las Frutillas N.º 10, Villa La Angostura.La Municipalidad de Villa La Angostura informa el llamado a Licitación Pública N.º 29/2026 para la contratación del servicio de Desarrollo de la Estrategia de Marketing y Posicionamiento Digital del Destino Villa La Angostura, con el objetivo de fortalecer la promoción turística del destino.

Las personas y empresas interesadas podrán retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Mesa de Entradas de la Municipalidad (Obispo de Nevares N.º 32) hasta el 5 de agosto de 2026, a las 10:00 horas.

La presentación de ofertas se recibirá hasta las 09:00 horas del 6 de agosto de 2026 en la Mesa de Entradas municipal.

La apertura de sobres se realizará el 6 de agosto de 2026, a las 12:00 horas, en el Centro de Congresos y Convenciones, ubicado en Las Frutillas N.º 10, Villa La Angostura.