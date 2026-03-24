Villa La Angostura conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En el marco de los 50 años del 24 de marzo, se realizó en Villa La Angostura el acto conmemorativo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.La ceremonia estuvo presidida por el intendente Javier Murer, acompañado por su esposa Leticia Azua, la viceintendenta Tamara Martínez, el Presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo, Concejales, como asi tambien integrantes del Gabinete Municipal.

El acto contó además con la participación de los abanderados de las instituciones educativas de la localidad, quienes acompañaron este importante momento de reflexión y memoria colectiva. Durante la jornada, se escucharon palabras alusivas a cargo de la Concejala Noelia Figueroa.

Posteriormente, se realizó la colocación de una ofrenda floral y el descubrimiento de una placa, en un gesto de homenaje y memoria, por parte del Intendente y la Viceintendente, acompañados por el Presidente del Concejo Deliberante de la localidad.

Al finalizar el acto, los presentes compartieron un chocolate caliente y recorrieron una muestra de fotografías del Sr. Roque Marino en la sala del Concejo Deliberante.