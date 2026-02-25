Trabajos de pavimentación en Barrios El Mallín, Información Importante.

Se informa a los automovilistas, motociclistas y vecinos en general que, en el marco de la obra de pavimentación que se está llevando adelante en los Barrios El Mallín y Las Margaritas, se estarán realizando trabajos de colocación de la carpeta asfáltica sobre las calles Primeros Pobladores entre calle Maestro Pérez y Vargas, y sobre calle Chumuy entre calle Paisil y Maestro Pérez.

La realización de los trabajos están previstos en el horario desde las 11:30 hasta aproximadamente las 18:00 horas.

Cortes parciales y totales de calles

Desvíos temporarios de tránsito

Presencia de maquinaria vial y camiones de gran porte

Se solicita a los vecinos y vecinas:

Respetar la señalización vial colocada en la zona de obra

Atender las indicaciones del personal a cargo

Circular con precaución y evitar transitar por el sector si no es necesario

Estas intervenciones son fundamentales para garantizar el correcto avance de la obra y mejorar la infraestructura vial de la zona. Agradecemos la comprensión y colaboración de la comunidad.