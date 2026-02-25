Becas Gregorio Álvarez: Renovación para becarios 2024 y/o 2025.

La educación transforma realidades

Todos los inscriptos que reúnan los requisitos serán beneficiarios

El programa de becas Gregorio Alvarez impactará en todos los estudiantes inscriptos que cumplan con los requisitos según el nivel educativo y tipo de beneficio aplicado.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?

-Reinsertar, retener y asegurar la permanencia de neuquinos y neuquinas entre 4 y 35 años, que están en riesgo de abandonar sus estudios o se encuentran fuera del sistema educativo.

-Fomentar el desarrollo de oficios a través de la educación técnica terciaria superior y talleres de especialización de rápida salida laboral.

-Beneficiar a más de 10.000 personas en el período inicial del programa, en la inversión más grande que haya tenido la educación en nuestra provincia y que se organizará de manera innovadora y escalable.