Se abre la inscripción para organizar Bingos Solidarios.

La Municipalidad de Villa la Angostura abre la inscripción para organizar Bingos Solidarios.La Municipalidad de Villa la Angostura, anuncia una nueva convocatoria abierta a todas las instituciones sin fines de lucro interesadas en organizar bingos solidarios durante el transcurso del año 2026, esta iniciativa busca fortalecer la recaudación de fondos destinados a resolver problemáticas locales de las instituciones y apoyar causas sociales en la comunidad.Desde la implementación de la Ordenanza N° 3247/2017 que regula los Bingos Solidarios en la localidad, estas actividades han demostrado ser una valiosa herramienta para las instituciones que buscan recaudar fondos de manera transparente y solidaria.

La Ordenanza establece pautas claras para la realización de estos eventos asegurando su carácter benéfico y su adecuada fiscalización por parte de las autoridades pertinentes.

Según lo dispuesto por la Secretaría de Gobierno, las instituciones interesadas en participar deberán registrarse entre el día 26 de febrero, hasta el día 6 de Marzo, del presente año; durante este periodo se espera que presenten la documentación requerida y coordinen las fechas de los eventos en la oficina de la Dirección de Cultura.

Las organizaciones participantes deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos en la Ordenanza municipal incluyendo la presentación de información detallada sobre el destino de los fondos recaudados y la coordinación con las autoridades de aplicación para garantizar el correcto desarrollo de los eventos.

Se espera que esta convocatoria motive a un mayor número de instituciones a participar de esta iniciativa solidaria que ha demostrado tener un impacto significativo en la comunidad de Villa la Angostura más información y realizar la inscripción las instituciones interesadas deberán acercarse a la oficina de la Dirección de Cultura, ubicada en la calle las Frambuesas 32.