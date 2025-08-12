Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer, recibió a la Sra. Teresa Gómez, fortaleciendo el vínculo con los adultos mayores

Ago 12, 2025

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, mantuvo un encuentro con la Sra. Teresa Gómez, jubilada y representante del grupo de adultos mayores que realizan actividades deportivas en el Gimnasio Municipal “Adrian Mercado”. Durante la reunión, Teresa expresó, en nombre de todas las personas del grupo de adultos mayores, el profundo agradecimiento por el espacio brindado en el Gimnasio Municipal para la recreación de los adultos mayores de nuestra comunidad.

El Municipio reafirma su compromiso con la inclusión y el bienestar de los adultos mayores, resaltando la importancia de su participación en las actividades y decisiones que impactan su calidad de vida. La colaboración mutua fortalece la ciudadanía activa y contribuye a construir una sociedad más inclusiva y participativa.

Desde el Gobierno local agradecemos a la Sra. Teresa Gómez y a todos los adultos mayores por su compromiso y aporte a nuestra comunidad.

By Prensa Vla

