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Municipalidad de Villa la Angostura

Festejo por el Día del Animal en Villa La Angostura.

Abr 28, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a toda la comunidad a participar del Festejo por el Día del Animal, una jornada pensada para promover la concientización sobre el cuidado y la tenencia responsable de mascotas.

El evento se llevará a cabo el domingo 3 de mayo, de 15 a 18 horas, en el Gimnasio Adrián Mercado. Durante la jornada se ofrecerán distintas actividades y servicios gratuitos para vecinos y sus mascotas, entre ellos:

Vacunación antirrábica y desparasitación

Inscripción para esterilización

Juegos y talleres recreativos

Sorteos

Desde el área de Zoonosis se busca fortalecer el compromiso comunitario con el bienestar animal, fomentando prácticas responsables que contribuyan a una convivencia saludable.

Se recuerda a los asistentes concurrir con sus mascotas con collar y correa, para garantizar la seguridad de todos.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Villa La Angostura, junto a Zoonosis, el Hospital Dr. Óscar Arraiz y organizaciones locales de protección animal.

Los esperamos para compartir una tarde en familia y celebrar a nuestros animales con responsabilidad y compromiso.

By Prensa Vla

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