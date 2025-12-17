Sorteo de Fin de Año: Fiesta de los Jardines 2026.

BASES Y CONDICIONES

Vigencia: La rifa se desarrollará desde su lanzamiento hasta la fecha del sorteo, el cual se realizará en el mes de enero de 2026, en fecha, horario y modalidad que serán oportunamente comunicados por los canales oficiales del Municipio.

Premio: El premio consiste en un (1) vehículo Toyota Yaris 5 puertas, versión XS, transmisión CVT, 0 km, el cual será entregado por la empresa Nippon Car S.R.L.

Gastos a cargo del ganador: Todos los gastos derivados del flete, traslado, patentamiento, inscripción registral, impuestos, tasas y/o cualquier otro gasto asociado a la entrega y puesta en circulación del vehículo serán exclusivamente a cargo del ganador, sin excepción.

Modalidad del sorteo: El sorteo se realizará mediante un mecanismo transparente y verificable, que será informado oportunamente. El resultado será difundido a través de los medios y redes oficiales del Municipio.

Participantes habilitados: Podrán participar todas las personas mayores de 18 años que adquieran un número de rifa conforme a las condiciones establecidas por el Organizador.Asimismo, podrán participar los empleados y empleadas municipales, quienes podrán abonar el valor de la rifa mediante descuento de haberes, conforme la modalidad, plazos y condiciones administrativas que establezca el Municipio.

Exclusiones: No podrán participar de la presente rifa:Funcionarios integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal,Funcionarios integrantes del Concejo Deliberante,

Aceptación de las bases: La participación en la rifa implica la aceptación plena e incondicional de las presentes Bases y Condiciones, así como de las decisiones que adopte el Organizador.

Link para participar del sorteo:

https://rifary.com/qra2fqg8uocwfh6ivkga12jy