Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Sorteo de Fin de Año: Fiesta de los Jardines 2026.

Dic 17, 2025

BASES Y CONDICIONES

Vigencia: La rifa se desarrollará desde su lanzamiento hasta la fecha del sorteo, el cual se realizará en el mes de enero de 2026, en fecha, horario y modalidad que serán oportunamente comunicados por los canales oficiales del Municipio.

Premio: El premio consiste en un (1) vehículo Toyota Yaris 5 puertas, versión XS, transmisión CVT, 0 km, el cual será entregado por la empresa Nippon Car S.R.L.

Gastos a cargo del ganador: Todos los gastos derivados del flete, traslado, patentamiento, inscripción registral, impuestos, tasas y/o cualquier otro gasto asociado a la entrega y puesta en circulación del vehículo serán exclusivamente a cargo del ganador, sin excepción.

Modalidad del sorteo: El sorteo se realizará mediante un mecanismo transparente y verificable, que será informado oportunamente. El resultado será difundido a través de los medios y redes oficiales del Municipio.

Participantes habilitados: Podrán participar todas las personas mayores de 18 años que adquieran un número de rifa conforme a las condiciones establecidas por el Organizador.Asimismo, podrán participar los empleados y empleadas municipales, quienes podrán abonar el valor de la rifa mediante descuento de haberes, conforme la modalidad, plazos y condiciones administrativas que establezca el Municipio.

Exclusiones: No podrán participar de la presente rifa:Funcionarios integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal,Funcionarios integrantes del Concejo Deliberante,

Aceptación de las bases: La participación en la rifa implica la aceptación plena e incondicional de las presentes Bases y Condiciones, así como de las decisiones que adopte el Organizador.

Link para participar del sorteo:

https://rifary.com/qra2fqg8uocwfh6ivkga12jy

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

ACCESIBILIDAD PARA EMERGENCIAS – COMPROMISO COMUNITARIO

Dic 17, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Continúa la inscripción para los Centros de Formación Policial

Dic 17, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

CONCURSO DE PRECIOS  Nº 08/2025.

Dic 17, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Sorteo de Fin de Año: Fiesta de los Jardines 2026.

17 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

ACCESIBILIDAD PARA EMERGENCIAS – COMPROMISO COMUNITARIO

17 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Continúa la inscripción para los Centros de Formación Policial

17 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

CONCURSO DE PRECIOS  Nº 08/2025.

17 diciembre, 2025 Prensa Vla