ACCESIBILIDAD PARA EMERGENCIAS – COMPROMISO COMUNITARIO

Durante los últimos siniestros en la localidad se han identificado dificultades de acceso para nuestros móviles de emergencia, lo que retrasa la respuesta operativa. Para mejorar la seguridad de todos, solicitamos la colaboración de la comunidad verificando los siguientes puntos:

✅ Puentes y accesos: Estructuras firmes y seguras para el peso de vehículos pesados.

✅ Altura libre de paso: Arcadas, portones y entradas con altura suficiente para camiones de incendio.

✅ Vegetación controlada: Ramas y árboles podados que no invadan calles ni accesos.

✅ Calles despejadas: Sin vehículos, escombros u objetos que dificulten el ingreso.

✅ Accesos claramente identificados: Portones visibles y señalizadas.

La prevención es una tarea de todos

Mejorar la accesibilidad es permitir una respuesta más rápida y segura.

Facilitar el acceso a los bomberos es cuidarnos entre todos