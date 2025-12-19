Angostura Informa

Avanza la Obra de Pavimentación sobre calle Primeros Pobladores en el Barrio El Mallín.

Dic 18, 2025

Se avanzó con la obra de pavimentación y cordón cuneta en el barrio El Mallín, concretándose el asfaltado sobre una de las calles principales del sector como lo es la calle Primeros Pobladores.

Durante la jornada se pavimentaron aproximadamente 350 metros lineales, lo que va permitir la mejora significativa de la circulación y la conectividad del barrio, dando continuidad al plan de obras que la gestión municipal viene desarrollando en distintos sectores de la nuestra localidad.

Desde el Ejecutivo Municipal se destaca que estas intervenciones forman parte del compromiso de seguir trabajando de manera sostenida en infraestructura urbana, mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Villa La Angostura.

