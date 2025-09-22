Secretaria de Seguridad y Ordenamiento Vial. Prevención de incendios forestales – Temporada 2025/2026

La Vice Intendente, Tamara Martinez, junto al Secretario de Seguridad y Ordenamiento Vial de Villa la Angostura, Gabriel Ormeño y el Director del Sistema Provincial del Manejo del Fuego de la Zona Sur, Adrian Barrera, se reunieron con Bomberos Voluntarios, Parques Nacionales y el SPMF local, para coordinar acciones de cara al verano, el cual se anticipa con bajas precipitaciones y altas temperaturas.

El SPMF (Sistema Provincial de Manejo del Fuego), presentó su plan de trabajo y nuevas incorporaciones a nivel provincial, camionetas, motobombas, ropa técnica, equipos de ataque rápido y 4 medios aéreos que se suman a los helicópteros provinciales, para está temporada.

Con acuerdos entre Neuquén, Río Negro y Chubut, la región contará con 600 brigadistas.

Se destaca la importancia de la detección temprana y la responsabilidad de los vecinos en mantener limpios los patios y reducir material forestal.

Desde la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial, se dio a conocer el Plan de Acción Inmediata implementado, que tiene que ver con la reducción de residuos forestales dentro del ejido municipal a través de la quema controlada, dentro del plan se contempló el relevamiento de bocas hidrantes y se realizó un nuevo mapeo de zonas de riesgo de incendios.