Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Secretaria de Seguridad y Ordenamiento Vial. Prevención de incendios forestales – Temporada 2025/2026

Sep 22, 2025

La Vice Intendente, Tamara Martinez, junto al Secretario de Seguridad y Ordenamiento Vial de Villa la Angostura, Gabriel Ormeño y el Director del Sistema Provincial del Manejo del Fuego de la Zona Sur, Adrian Barrera, se reunieron con Bomberos Voluntarios, Parques Nacionales y el SPMF local, para coordinar acciones de cara al verano, el cual se anticipa con bajas precipitaciones y altas temperaturas.

El SPMF (Sistema Provincial de Manejo del Fuego), presentó su plan de trabajo y nuevas incorporaciones a nivel provincial, camionetas, motobombas, ropa técnica, equipos de ataque rápido y 4 medios aéreos que se suman a los helicópteros provinciales, para está temporada.

Con acuerdos entre Neuquén, Río Negro y Chubut, la región contará con 600 brigadistas.

Se destaca la importancia de la detección temprana y la responsabilidad de los vecinos en mantener limpios los patios y reducir material forestal.
Desde la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial, se dio a conocer el Plan de Acción Inmediata implementado, que tiene que ver con la reducción de residuos forestales dentro del ejido municipal a través de la quema controlada, dentro del plan se contempló el relevamiento de bocas hidrantes y se realizó un nuevo mapeo de zonas de riesgo de incendios.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

El Área de Adultos/as Mayores invita a una caminata cultural: historia, encuentro y recreación.

Sep 22, 2025
Dirección de Tránsito y Transporte Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura refuerza los controles en el transporte de pasajeros.

Sep 22, 2025
Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó la capacitación “Vestigio de la zamacueca a la cueca”

Sep 21, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

El Área de Adultos/as Mayores invita a una caminata cultural: historia, encuentro y recreación.

22 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Secretaria de Seguridad y Ordenamiento Vial. Prevención de incendios forestales – Temporada 2025/2026

22 septiembre, 2025 Prensa Vla
Dirección de Tránsito y Transporte Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura refuerza los controles en el transporte de pasajeros.

22 septiembre, 2025 Prensa Vla
Cultura

Se inauguró la muestra “Conversaciones” en el Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier

21 septiembre, 2025 Prensa Vla