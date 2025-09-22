El Área de Adultos/as Mayores invita a una caminata cultural: historia, encuentro y recreación.

El Área de Adultos/as Mayores invita a todas las personas mayores de 60 años a participar de una caminata cultural que se realizará el próximo martes 23 de septiembre, de 15 a 18 horas.

La propuesta incluye una caminata grupal hasta el Museo Histórico Regional, una visita guiada y una actividad de intercambio a partir del archivo histórico de la localidad. Para finalizar, se compartirá una merienda a orillas del lago.

La actividad cuenta con la coordinación de la Secretaría de Cultura.

Los puntos de encuentro serán: 15 hs en el CET o 16 hs en el Museo del Puerto.