Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

El Área de Adultos/as Mayores invita a una caminata cultural: historia, encuentro y recreación.

Sep 22, 2025

El Área de Adultos/as Mayores invita a todas las personas mayores de 60 años a participar de una caminata cultural que se realizará el próximo martes 23 de septiembre, de 15 a 18 horas.

La propuesta incluye una caminata grupal hasta el Museo Histórico Regional, una visita guiada y una actividad de intercambio a partir del archivo histórico de la localidad. Para finalizar, se compartirá una merienda a orillas del lago.

La actividad cuenta con la coordinación de la Secretaría de Cultura.
Los puntos de encuentro serán: 15 hs en el CET o 16 hs en el Museo del Puerto.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Secretaria de Seguridad y Ordenamiento Vial. Prevención de incendios forestales – Temporada 2025/2026

Sep 22, 2025
Dirección de Tránsito y Transporte Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura refuerza los controles en el transporte de pasajeros.

Sep 22, 2025
Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó la capacitación “Vestigio de la zamacueca a la cueca”

Sep 21, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

El Área de Adultos/as Mayores invita a una caminata cultural: historia, encuentro y recreación.

22 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Secretaria de Seguridad y Ordenamiento Vial. Prevención de incendios forestales – Temporada 2025/2026

22 septiembre, 2025 Prensa Vla
Dirección de Tránsito y Transporte Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura refuerza los controles en el transporte de pasajeros.

22 septiembre, 2025 Prensa Vla
Cultura

Se inauguró la muestra “Conversaciones” en el Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier

21 septiembre, 2025 Prensa Vla