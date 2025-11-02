Proyección del documental “Incendios en la Patagonia” y charla de prevención en Villa La Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a participar de la proyección del documental “Incendios en la Patagonia”, que se realizará el Martes 4 de noviembre a las 18:00 horas en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes.

Durante la jornada, además de la proyección, se llevará a cabo una charla de prevención a cargo de referentes del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Villa La Angostura, quienes compartirán información, experiencias y recomendaciones para prevenir y actuar frente a los incendios forestales, una problemática que afecta gravemente a nuestra región.

La actividad cuenta con el apoyo de la Asociación Argentina de Guías de Montaña, el Concejo Deliberante y la Municipalidad de Villa La Angostura, y tiene como objetivo concientizar y fortalecer el compromiso comunitario con el cuidado del ambiente y la prevención de incendios.La entrada es libre y gratuita, y se invita a vecinos, vecinas e instituciones locales a participar de este espacio de reflexión y aprendizaje colectivo.