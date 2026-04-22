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Información de Villa La Angostura

Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaria de Atención al Vecino INFORMA el comienzo de inscripciones para el Plan Calor 2026.

Abr 22, 2026

Desde la Secretaria de Atención al Vecino, se informa a la comunidad que desde el dia Martes 21 de abril, a partir de las 09:00 hs y hasta las 12:00 hs,se comenzará con la inscripción para el Plan Calor 2026. (Entrega de leña), las inscripciones se realizarán en la Secretaria de Atencion al Vecino, ubicada en calle Huiliches 41 y Av. 7 Lagos.

El mismo esta destinado a familias de escasos recursos, madres y padres solos con niños, adultos mayores y personas con Discapacidad.

Los mismos deberán presentarse con DNI del grupo familiar y en caso de los Discapacitados con C.U.D.

Para cualquier información pueden contactarse al número : 2944-241574 – Atención al Vecino

By Prensa Vla

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