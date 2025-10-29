El Municipio acompaña al Hogar de Ancianos con la entrega de un nuevo termotanque

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer junto al Secretario de Gobierno, el Lic. Juan Pablo Naretti, realizaron la entrega de un termotanque al Hogar de Ancianos de la localidad, respondiendo a una necesidad urgente vinculada al bienestar de sus residentes.

Durante la visita, el Intendente compartió una mañana junto a los adultos mayores y al personal del establecimiento, conversando sobre las mejoras que se llevan adelante y el acompañamiento constante por parte del Municipio.

Esta acción forma parte del compromiso de la gestión municipal con las instituciones que brindan cuidado y contención a quienes más lo necesitan, garantizando condiciones adecuadas y una mejor calidad de vida para nuestros adultos mayores.