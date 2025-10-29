Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

El Municipio acompaña al Hogar de Ancianos con la entrega de un nuevo termotanque

Oct 29, 2025

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer junto al Secretario de Gobierno, el Lic. Juan Pablo Naretti, realizaron la entrega de un termotanque al Hogar de Ancianos de la localidad, respondiendo a una necesidad urgente vinculada al bienestar de sus residentes.

Durante la visita, el Intendente compartió una mañana junto a los adultos mayores y al personal del establecimiento, conversando sobre las mejoras que se llevan adelante y el acompañamiento constante por parte del Municipio.

Esta acción forma parte del compromiso de la gestión municipal con las instituciones que brindan cuidado y contención a quienes más lo necesitan, garantizando condiciones adecuadas y una mejor calidad de vida para nuestros adultos mayores.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Mayor austeridad y eficiencia en la gestión pública.

Oct 29, 2025
Desarrollo Local Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó una nueva Mesa de Intercambio de Semillas y Plantines.

Oct 29, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Finaliza la temporada de quemas de residuos forestales en Villa La Angostura, a partir del 31 de Octubre.

Oct 29, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Mayor austeridad y eficiencia en la gestión pública.

29 octubre, 2025 Prensa Vla
Desarrollo Local Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó una nueva Mesa de Intercambio de Semillas y Plantines.

29 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Municipio acompaña al Hogar de Ancianos con la entrega de un nuevo termotanque

29 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Finaliza la temporada de quemas de residuos forestales en Villa La Angostura, a partir del 31 de Octubre.

29 octubre, 2025 Prensa Vla