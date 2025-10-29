Mayor austeridad y eficiencia en la gestión pública.

La Municipalidad de Villa La Angostura continúa avanzando en un proceso de modernización y orden administrativo, enfocado en la eficiencia del gasto público y la responsabilidad en el uso de los recursos de los vecinos y vecinas.

En el marco del Presupuesto 2026, el Ejecutivo dispuso una reducción de cuatro Secretarías y la eliminación de una significativa cantidad de cargos políticos, medida que entrará en vigencia el 31 de octubre. Estas acciones permitirán alcanzar un ahorro para el año 2026 superior a los 350 millones de pesos, fortaleciendo la sostenibilidad de las finanzas municipales.

La nueva estructura propuesta en el Presupuesto 2026 contempla:

Secretaría de Cultura, Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo y Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial serán Subsecretarías dependientes de la Secretaría de Gobierno.

Secretaría de Deportes será Subsecretaría dependiente de la Secretaría de Turismo y Deporte.

Se reducen la Coordinación de Vivienda, Obra Pública e Infraestructura; Coordinación de Juventudes y Coordinación de Culto, reasignando funciones dentro del gabinete existente.

Desde el Gobierno local destacaron que la decisión forma parte de una política integral orientada a optimizar la estructura del Estado, priorizar las áreas operativas y sostener los servicios esenciales.

“Es momento de hacer más con menos. Cada peso que se ahorre en la estructura se volcará en obras y servicios. La austeridad no es un ajuste, es una forma responsable de administrar lo público”, señaló el Intendente Javier Murer.

El Municipio reafirma así su compromiso con una gestión transparente, eficiente y cercana, aunando los esfuerzos por consolidar un Estado más ágil, moderno y sustentable.