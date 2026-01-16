Angostura Informa

Se realizó una nueva carga de cartón en la Planta de Tratamiento de Residuos de Villa La Angostura.

Ene 16, 2026

Se realizó una nueva carga de un camión con cartón en la Planta de Tratamiento de Residuos de Villa La Angostura.

Hoy se entregaron un total de 18.780 kilos de cartón, correspondientes a la primera venta del año.Este material forma parte del trabajo diario que se lleva adelante en la planta y que tiene origen en la separación y recolección realizada a través de los Eco Puntos de la localidad.

Desde el Municipio se desea agradecer y reconocer especialmente al personal de la Planta de Tratamiento de Residuos, cuyo compromiso, dedicación y labor en la clasificación, enfardado y acondicionamiento del material permiten una gestión eficiente y sustentable de los residuos, fortaleciendo el cuidado del ambiente y el compromiso comunitario.

