Se realizó una nueva edición de la Feria Agroecológica

Ene 18, 2026

Ayer se llevó adelante una nueva edición de la Feria Agroecológica, un espacio que promueve la producción local y el consumo responsable, con la participación de productores y productoras de la comunidad que ofrecieron plantas, plantines, frutas en fresco, semillas y bulbos, todos provenientes de prácticas agroecológicas, sin el uso de químicos.

La feria forma parte de una iniciativa que impulsa la comercialización de excedentes de producción primaria de ecohuertas y vecinos, fortaleciendo la economía local y el vínculo directo entre productores y consumidores.Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se invita a la comunidad a participar de las próximas ediciones, que se realizan todos los sábados de enero, de 10 a 13 horas, en el nuevo punto ubicado en la intersección de Cerro Bayo y Avenida Arrayanes.

Asimismo, se convoca a viveristas y vecinos con excedentes de producción agroecológica a sumarse a la feria, comunicándose al 2944 969484 o al correo economiasocial@villalaangostura.gov.ar.

💚 Producción local, cuidado del ambiente y trabajo comunitario.

