La Dirección de Ambiente informa que se encuentra disponible la Declaración de Impacto Ambiental N° 01/26

Se informa que está disponible para el público la Declaración de Impacto Ambiental Nº 01/26 correspondiente al proyecto de vivienda multifamiliar, ubicada en el lote NC: 16-20-060-4977 en el barrio Tres Cerros.

Este proyecto es propiedad del Sr. MC Cargo Roberto y está siendo gestionado por el MMO Marcos Iral. El expediente relacionado es el 31-M-25, elaborado por el consultor ambiental: Ing. Ftal. Daniel Meier.

El documento estará a disposición para su consulta y difusión durante un período de 15 días hábiles, conforme a lo estipulado por la Ordenanza Nº 1580. El vencimiento de dicha publicación será el día 05/02/2026.

Para realizar consultas adicionales, dirigirse a la oficina de la Dirección de Ambiente, ubicada en Calafate Nº 25, en esta localidad.