Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

La Dirección de Ambiente informa que se encuentra disponible la Declaración de Impacto Ambiental N° 01/26

Ene 16, 2026

Se informa que está disponible para el público la Declaración de Impacto Ambiental Nº 01/26 correspondiente al proyecto de vivienda multifamiliar, ubicada en el lote NC: 16-20-060-4977 en el barrio Tres Cerros.

Este proyecto es propiedad del Sr. MC Cargo Roberto y está siendo gestionado por el MMO Marcos Iral. El expediente relacionado es el 31-M-25, elaborado por el consultor ambiental: Ing. Ftal. Daniel Meier.

El documento estará a disposición para su consulta y difusión durante un período de 15 días hábiles, conforme a lo estipulado por la Ordenanza Nº 1580. El vencimiento de dicha publicación será el día 05/02/2026.

Para realizar consultas adicionales, dirigirse a la oficina de la Dirección de Ambiente, ubicada en Calafate Nº 25, en esta localidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Residuos

Se realizó una nueva carga de cartón en la Planta de Tratamiento de Residuos de Villa La Angostura.

Ene 16, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Pesar por el fallecimiento de Natalia Beatriz Caballero.

Ene 15, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

ADJUDICACION del Concurso de Precio N°05/2025 para la “Adquisición de Luminarias de la obra: Puesta en Valor Plaza Pioneros.

Ene 14, 2026

Otras noticias

FabLab Villa La Angostura

Comenzamos una nueva edición de FABKIDS.

16 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Residuos

Se realizó una nueva carga de cartón en la Planta de Tratamiento de Residuos de Villa La Angostura.

16 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Dirección de Ambiente informa que se encuentra disponible la Declaración de Impacto Ambiental N° 01/26

16 enero, 2026 Prensa Vla
Bromatología

Bromatología comunica resultados de controles de agua en el Barrio Calfuco

15 enero, 2026 Prensa Vla