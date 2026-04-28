AVANZA EL PROCESO DE CONEXIÓN DE GAS EN LA ESCUELA ESPECIAL N°18

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se encuentra en marcha el proceso de habilitación del servicio de gas natural en la Escuela Especial N° 18, una obra largamente esperada por la comunidad educativa.

En esta primera etapa, la empresa Camuzzi llevó adelante una inspección inicial de las instalaciones, la cual continuará con una nueva instancia de revisión en los próximos días.

De estas evaluaciones dependerá la factibilidad de aprobación definitiva del servicio.Asimismo, la habilitación final del sistema requiere la intervención del área técnica del Consejo Provincial de Educación, organismo responsable de autorizar el funcionamiento en establecimientos escolares.

Por su parte, el Municipio realizó las tareas correspondientes a su ámbito de intervención, incluyendo la instalación de calderas, termotanque y calefactores, así como la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

De esta manera, se avanza en un proceso articulado entre distintos organismos, con el objetivo de garantizar condiciones seguras y adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.