ESTE SÁBADO 2 DE MAYO BICICLETEADA PARA CHICOS DE 12 A 18 AÑOS EN EL CIRCUITO PASCOTTO

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Subsecretaria de Deportes y la Secretaria de Desarrollo Humano – DINAF, invitan a todos los jóvenes de entre 12 y 18 años a sumarse a la gran bicicleteada que se realizará este sábado 2 de mayo por el Circuito Pascotto.

La actividad es gratuita y busca promover el deporte, la vida sana y el encuentro entre pares.La salida es a las 14:00 hs desde Pascotto y Colihue y el regreso sera a las 17:00 hs aproximadamente.

Las Inscripciónes se pueden hacer por WhatsApp al 2944-663970.

El circuito es seguro y estará acompañado por personal de Tránsito, Deportes y Salud. Es obligatorio el uso de casco.

La Municipalidad dispone de algunas bicicletas para prestar a quienes no tengan

La actividad se suspende por lluvia.