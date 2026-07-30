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Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó el primer Torneo Amistoso de Ajedrez organizado por la Subsecretaría de Cultura.

Jul 30, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Subsecretaría de Cultura, llevó adelante el primer Torneo Amistoso de Ajedrez, una propuesta abierta a toda la comunidad que reunió a 28 participantes de distintas edades en el Centro de Convenciones.


La actividad se desarrolló en el marco de las acciones que impulsa la Subsecretaría de Cultura para promover espacios de encuentro, aprendizaje y participación comunitaria a través de sus talleres y propuestas culturales.


El torneo se disputó bajo la modalidad Blitz (5+3) y contó con una importante convocatoria, consolidándose como una experiencia muy positiva tanto para quienes participaron como para quienes acompañaron la jornada.

By Prensa Vla

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