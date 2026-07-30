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Música y tradición en Villa La Angostura: el Ensamble Vocal Huincul presenta un emotivo homenaje a Marcelo Berbel

Jul 30, 2026

La agrupación neuquina llega al Centro de Convenciones Arrayanes para ofrecer un recorrido único por el folclore argentino y latinoamericano, con entrada libre y gratuita.
Villa La Angostura, el próximo domingo 16 de agosto a las 19:30 hs, el Centro de Convenciones Arrayanes será escenario de un encuentro musical imperdible con la presentación del “Ensamble Vocal Huincul”, elenco artístico perteneciente a la Municipalidad de Plaza Huincul.

En esta oportunidad, el grupo desplegará su aclamado espectáculo de folclore argentino y latinoamericano con un especial “Homenaje a Marcelo Berbel”.
El Ensamble Vocal Huincul es reconocido por su propuesta artística innovadora, la cual combina la interpretación vocal de excelencia con aspectos escénicos y una profunda emotividad. Su objetivo fundamental es transmitir la identidad, la cultura y la historia neuquina a través del arte.

By Prensa Vla

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