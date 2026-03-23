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Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizará el Primer Encuentro Juvenil “GPS a Casa” en Villa La Angostura

Mar 23, 2026

La Red Local Interinstitucional llevará adelante el Primer Encuentro Juvenil “GPS a Casa”, una propuesta destinada a jóvenes de la comunidad, que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de abril de 2026 en el Camping de la UBA – Residencia Inacayal.

La iniciativa surge del trabajo articulado que se viene desarrollando desde el año 2025, con el objetivo de generar espacios de encuentro, reflexión, recreación y diálogo, promoviendo vínculos saludables y el acompañamiento de las juventudes en una etapa fundamental de sus vidas.

El encuentro contará con la participación de distintas instituciones y referentes comunitarios, quienes impulsan esta propuesta orientada al fortalecimiento de los lazos sociales y la construcción colectiva.En este marco, el Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal esta iniciativa mediante la Declaración N° 03/2026, destacando su importancia social y comunitaria.

En su parte resolutiva, la normativa establece:“Declárese de Interés Municipal el Primer Encuentro Juvenil VLA – GPS a Casa, a desarrollarse los días 2, 3 y 4 de abril de 2026 en el Camping de la UBA – Residencia Inacayal, destinado a jóvenes de la comunidad de Villa La Angostura.”

By Prensa Vla

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