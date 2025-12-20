En el marco del Proyecto de Cooperación Internacional “Montañas y Lagos”, entre entes territoriales de la Patagonia Argentina y los Alpes Franceses, se lanzó el “Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes”, el cual tiene como objetivo principal apoyar iniciativas ecológicas con enfoque hacia el desarrollo sostenible en los municipios de Villa la Angostura y Villa Traful y sus alrededores, en la Provincia del Neuquén.

El “Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes” se dirige a toda persona o entidad que quiere proponer actividades relacionadas a distintas temáticas, como pueden ser:

Gestión de residuos

Gestión del agua y saneamiento

Mantenimiento o restauración de la fertilidad de los suelos

Lucha contra la erosión de los suelos

Protección de especies endémicas y zonas sensibles

Lucha contra la deforestación

Desarrollo de actividades agrícolas sustentables u orgánicas, generadoras de ingresos para las comunidades

Desarrollo de actividades de agroturismo

Los proyectos propuestos deben tener una duración máxima de 6 meses, y deben ser implementados entre abril y diciembre del 2026.

El proyecto pone a disposición del postulante los siguientes montos:

MONTO MÍNIMO QUE SE PUEDE SOLICITAR POR PROYECTO 2.000 euros MONTO MÁXIMO QUE SE PUEDE SOLICITAR POR PROYECTO 6.000 euros MONTO TOTAL DISPONIBLE PARA EL FONDO DE APOYO 24.000 euros NÚMERO MÁXIMO DE PROYECTOS SELECCIONADOS 5 proyectos

Los invitamos a proponer sus proyectos, para lo cual tiene tiempo para postularse desde el 19 de diciembre de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026 a las 16 hs. Para conocer todos los detalles sobre la iniciativa, puede acceder al siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1fXDDQeF7Ge5KNXxtYlMj8NVHj10YZzgk?usp=drive_link

Ante cualquier duda o consulta, puede contactarse con coordinacionbinacional@villalaangostura.gov.ar