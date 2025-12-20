En el marco del Proyecto de Cooperación Internacional “Montañas y Lagos”, entre entes territoriales de la Patagonia Argentina y los Alpes Franceses, se lanzó el “Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes”, el cual tiene como objetivo principal apoyar iniciativas ecológicas con enfoque hacia el desarrollo sostenible en los municipios de Villa la Angostura y Villa Traful y sus alrededores, en la Provincia del Neuquén.
El “Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes” se dirige a toda persona o entidad que quiere proponer actividades relacionadas a distintas temáticas, como pueden ser:
- Gestión de residuos
- Gestión del agua y saneamiento
- Mantenimiento o restauración de la fertilidad de los suelos
- Lucha contra la erosión de los suelos
- Protección de especies endémicas y zonas sensibles
- Lucha contra la deforestación
- Desarrollo de actividades agrícolas sustentables u orgánicas, generadoras de ingresos para las comunidades
- Desarrollo de actividades de agroturismo
Los proyectos propuestos deben tener una duración máxima de 6 meses, y deben ser implementados entre abril y diciembre del 2026.
El proyecto pone a disposición del postulante los siguientes montos:
|MONTO MÍNIMO QUE SE PUEDE SOLICITAR POR PROYECTO
|2.000 euros
|MONTO MÁXIMO QUE SE PUEDE SOLICITAR POR PROYECTO
|6.000 euros
|MONTO TOTAL DISPONIBLE PARA EL FONDO DE APOYO
|24.000 euros
|NÚMERO MÁXIMO DE PROYECTOS SELECCIONADOS
|5 proyectos
Los invitamos a proponer sus proyectos, para lo cual tiene tiempo para postularse desde el 19 de diciembre de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026 a las 16 hs. Para conocer todos los detalles sobre la iniciativa, puede acceder al siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1fXDDQeF7Ge5KNXxtYlMj8NVHj10YZzgk?usp=drive_link
Ante cualquier duda o consulta, puede contactarse con coordinacionbinacional@villalaangostura.gov.ar