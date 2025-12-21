Feria Navideña – Dirección de Desarrollo Local

Este sábado 20 de diciembre, de 17 a 21 hs, el Salón de Actividades Complementarias de la Escuela 186 se lleno de espíritu navideño con una nueva edición de la Feria Navideña de Emprendedores. ✨️

Durante la jornada, vecinos y vecinas pudieron recorrer los stands de emprendedores locales, encontrar regalos únicos y apoyar el talento de nuestra comunidad. Además, hubieron propuestas especiales para las infancias, dónde se realizo el taller de botas navideñas decoradas y el taller de decoración de galletitas navideñas.

La feria estuvo organizada por la Dirección de Desarrollo Local.

Agradecemos a los emprendedores, las y los talleristas y a los bomberos de nuestra localidad.

La feria conto con la visita de Papá Noel, donde los más chicos pudieron acercarle su cartita y vivir la magia de la Navidad.

¡Una tarde que se disfruto en familia y celebrando la Navidad apoyando a los productores locales!