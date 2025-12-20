Prohibido el uso y la venta de Pirotecnia en Villa La Angostura.

La Municipalidad de Villa La Angostura recuerda a la comunidad que se encuentra prohibido el uso y la venta de pirotecnia en todo el ejido municipal, conforme a la Ley Provincial 3371 y la Ordenanza Municipal 954/99.

Esta medida busca prevenir incendios forestales, proteger a las personas con hipersensibilidad sensorial, y resguardar a los animales, evitando situaciones de daño y estrés.



Ante denuncias o consultas, comunicarse con:



-Dirección de Comercio: 2944 24-1623

-Protección Civil: 2944 24-1733

-Policía: 101 / 4494 121

-Incendios forestales: 299 4124133



Se solicita a vecinos y visitantes colaborar con el cumplimiento de la normativa vigente para evitar multas e infracciones y garantizar unas fiestas seguras y responsables para todos.