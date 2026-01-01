Angostura Informa

Se lanzó el Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes.

Dic 29, 2025

En el marco del Proyecto de Cooperación Internacional “Montañas y Lagos”, entre entes territoriales de la Patagonia Argentina y los Alpes Franceses, se lanzó el “Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes”, el cual tiene como objetivo principal apoyar iniciativas ecológicas con enfoque hacia el desarrollo sostenible en los municipios de Villa la Angostura y Villa Traful y sus alrededores, en la Provincia del Neuquén.

El “Fondo de Apoyo a Iniciativas Verdes” se dirige a toda persona o entidad que quiere proponer actividades relacionadas a distintas temáticas, como pueden ser:

  • Gestión de residuos
  • Gestión del agua y saneamiento
  • Mantenimiento o restauración de la fertilidad de los suelos
  • Lucha contra la erosión de los suelos
  • Protección de especies endémicas y zonas sensibles
  • Lucha contra la deforestación
  • Desarrollo de actividades agrícolas sustentables u orgánicas, generadoras de ingresos para las comunidades
  • Desarrollo de actividades de agroturismo

Los proyectos propuestos deben tener una duración máxima de 6 meses, y deben ser implementados entre abril y diciembre del 2026.

El proyecto pone a disposición del postulante los siguientes montos:

MONTO MÍNIMO QUE SE PUEDE SOLICITAR POR PROYECTO2.000 euros  
MONTO MÁXIMO QUE SE PUEDE SOLICITAR POR PROYECTO6.000 euros  
MONTO TOTAL DISPONIBLE PARA EL FONDO DE APOYO24.000 euros  
NÚMERO MÁXIMO DE PROYECTOS SELECCIONADOS5 proyectos  

Los invitamos a proponer sus proyectos, para lo cual tiene tiempo para postularse desde el 19 de diciembre de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026 a las 16 hs. Para conocer todos los detalles sobre la iniciativa, puede acceder al siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1fXDDQeF7Ge5KNXxtYlMj8NVHj10YZzgk?usp=drive_link

Ante cualquier duda o consulta, puede contactarse con coordinacionbinacional@villalaangostura.gov.ar

By Prensa Vla

